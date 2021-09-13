В Киевской области пройдут учения СБУ. Могут ограничить движение и попросить на проверку документы

В СБУ просят жителей Киевской области с 14 по 16 сентября иметь при себе документы Фото: ssu.gov.ua

Отмечается, что силовики в несколько этапов будут отрабатывать противодействие диверсиям на военных объектах.

"Во время проведения учений возможны временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность. Поэтому СБУ обращается к гражданам с просьбой иметь их при себе", – говорится в сообщении.

В спецслужбе подчеркивают, что все действия будут происходить в рамках действующего законодательства. СБУ призывает гостей и жителей региона сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и быть бдительными.

"В случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий необходимо обращаться по телефону горячей линии ГУ СБУ в Киеве и Киевской области (044) 253-06-71 или звонить по номеру 102", – напомнили в ведомстве.

В учениях примут участие подразделения СБУ, Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Военной службы правопорядка Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, командование воинской части, представители органов власти и управления Киевской области.