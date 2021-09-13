Закупка ноутбуков для учителей. В СБУ рассказали детали противоправной схемы

"Именно эти 30% должны были пойти на откаты, по сути – украдены. Хочу подчеркнуть, что 30% от миллиарда указанной субвенции – это 300 млн грн. Это деньги, на которые можно было купить тысячи ноутбуков и обеспечить наших учителей неоходимой техникой", – сказал Витюк.

По его словам, участники рынка собирались поделить все регионы Украины.

"Им было заранее известно, в каком регионе кто должен выиграть, то есть было легко договориться и легко удерживать это завышение цены. К сожалению, бизнес в Украине привык к откатам, поэтому некоторые из предпринимателей согласились на такую схему", – отметил представитель СБУ.

Организаторы схемы заявляли, что они уполномочены Министерством цифровой трансформации. Витюк сообщил, что СБУ провело совещание с Министерством образования, Минцифры и представителями около 30 IT-компаний.

"Там мы развеяли миф о том, что указанная схема может крышеваться Министерством цифровой трансформации, и призвали участников отказаться от сомнительных и противоправных действий. Мы предупредили, что все будут отвечать по закону, а ответственность, которая предусмотрена законом – от семи до 12 лет лишения свободы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса", – рассказал Витюк.



Он добавил, что все договоры о покупке компьютеров будут пересмотрены, процесс покупки ноутбуков будет находиться под контролем министров цифровой трансформации и образования.