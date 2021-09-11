Закупка ноутбуков для учителей. Минцифры, СБУ и Минобразования заподозрили коррупционный сговор на миллионы гривен

Все тендеры на закупку ноутбуков для учителей отправили на повторную экспертизу Фото: depositphotos.com

Об этом глава Минцифры, вице-премьер Михаил Федоров сообщил в Facebook.

"Вместе с СБУ и Минобразования мы заподозрили коррупционный сговор с ноутбуками для учителей на миллионы гривен. Все тендеры активны и сейчас направлены на повторную экспертизу для проверки документов. Сделаем это в течение семи дней", – написал Федоров.

Он пообещал рассказать детали 13 сентября. Тендеры отправили на повторную экспертизу, так как в правительстве узнали, что мошенники, представляясь представителями членов Кабмина, начали договариваться о распределении по областям победителей закупок с последующим получением откатов, уточнил Федоров.

"В Украине годами наживались на подобных схемах с тендерными закупками, но так, как раньше, уже не будет. Цифровизация помогает построить максимально прозрачные процессы и справедливые условия", – заверил министр.