"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия

Министр Федоров с дочкой Марией, девочке четыре с половиной года Фото: michael.fedorov / Instagram

По наблюдениям 30-летнего чиновника, в такие дни его дочь Мария, которой сейчас четыре с половиной года, "открывается совсем по-другому".

"Точнее, мы видим ее настоящей. За садиком и несколькими часами совместного времени вечерами после, живя по четкому плану, не замечаешь что она уже умеет находить компромиссы (можем договориться почти о любом вопросе без слез), обладает высоким эмоциональным интеллектом (умело вставляет наши с Настей семейные шутки в нужной ситуации), нежнее, чем ты думал (неожиданно разворачивается и "кстати, папа, я тебя люблю")", – написал 25 июля в соцсети Федоров.

Он добавил, что жизнь так быстро летит, что важно не пропустить особенности каждого этапа взросления ребенка.

"И так они отчетливо понятны, и ощутимы, когда вы вместе вырываетесь из привычного бытия. И не важно, это путешествие за границу, поездка к родителям, или на выходные за город. Важно вместе, не дома, быть сфокусированными на этом маленьком (или взрослом) объекте любви", – подытожил Федоров.

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На следующий день он запостил еще одно фото с женой и дочерью, которое подписал: "Я просто не могу не поделиться этими фото. Какие же у меня прекрасные девочки".

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