"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия

По наблюдениям 30-летнего чиновника, в такие дни его дочь Мария, которой сейчас четыре с половиной года, "открывается совсем по-другому".
"Точнее, мы видим ее настоящей. За садиком и несколькими часами совместного времени вечерами после, живя по четкому плану, не замечаешь что она уже умеет находить компромиссы (можем договориться почти о любом вопросе без слез), обладает высоким эмоциональным интеллектом (умело вставляет наши с Настей семейные шутки в нужной ситуации), нежнее, чем ты думал (неожиданно разворачивается и "кстати, папа, я тебя люблю")", – написал 25 июля в соцсети Федоров.
Он добавил, что жизнь так быстро летит, что важно не пропустить особенности каждого этапа взросления ребенка.
"И так они отчетливо понятны, и ощутимы, когда вы вместе вырываетесь из привычного бытия. И не важно, это путешествие за границу, поездка к родителям, или на выходные за город. Важно вместе, не дома, быть сфокусированными на этом маленьком (или взрослом) объекте любви", – подытожил Федоров.
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На следующий день он запостил еще одно фото с женой и дочерью, которое подписал: "Я просто не могу не поделиться этими фото. Какие же у меня прекрасные девочки".
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Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка, Запорожская область. Окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета. Работал операционным директором в образовательных проектах для предпринимателей, занимался рекламными компаниями для соцсетей.
В 2014-м году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался как кандидат в народные депутаты от партии "5.10", но в парламент не прошел. В 2019 году во время президентской предвыборной кампании возглавил цифровое направление в команде тогдашнего кандидата Владимира Зеленского. После инаугурации в 2020 году был назначен внештатным советником президента Украины.
На досрочных выборах в парламент в 2019-м Федоров стал народным депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа". 29 августа того же года назначен на пост вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации в правительстве Дениса Шмыгаля.
С 2014-го женат на Анастасии Федоровой. Она окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета, до переезда в Киев преподавала английский. Дочь Мария родилась у пары в 2017 году.