Бульвар Шоубиз
 
27 июля, 2021
 
Новости

"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия

Министр Федоров с дочкой Марией, девочке четыре с половиной года
Министр Федоров с дочкой Марией, девочке четыре с половиной года
Фото: michael.fedorov / Instagram

Вице-премьер Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров на своей странице в Instagram рассказал о том, как важно для семьи не только вырываться из ежедневного быта, но обязательно сделать это вместе со своим ребенком.

По наблюдениям 30-летнего чиновника, в такие дни его дочь Мария, которой сейчас четыре с половиной года, "открывается совсем по-другому".

"Точнее, мы видим ее настоящей. За садиком и несколькими часами совместного времени вечерами после, живя по четкому плану, не замечаешь что она уже умеет находить компромиссы (можем договориться почти о любом вопросе без слез), обладает высоким эмоциональным интеллектом (умело вставляет наши с Настей семейные шутки в нужной ситуации), нежнее, чем ты думал (неожиданно разворачивается и "кстати, папа, я тебя люблю")", – написал 25 июля в соцсети Федоров.

Он добавил, что жизнь так быстро летит, что важно не пропустить особенности каждого этапа взросления ребенка.

"И так они отчетливо понятны, и ощутимы, когда вы вместе вырываетесь из привычного бытия. И не важно, это путешествие за границу, поездка к родителям, или на выходные за город. Важно вместе, не дома, быть сфокусированными на этом маленьком (или взрослом) объекте любви", – подытожил Федоров.

На следующий день он запостил еще одно фото с женой и дочерью, которое подписал: "Я просто не могу не поделиться этими фото. Какие же у меня прекрасные девочки".

 

Контекст:

Федоров родился 21 января 1991 года в городе Васильевка, Запорожская область. Окончил факультет социологии и управления Запорожского национального университета. Работал операционным директором в образовательных проектах для предпринимателей, занимался рекламными компаниями для соцсетей.

В 2014-м году на досрочных выборах в Верховную Раду баллотировался как кандидат в народные депутаты от партии "5.10", но в парламент не прошел. В 2019 году во время президентской предвыборной кампании возглавил цифровое направление в команде тогдашнего кандидата Владимира Зеленского. После инаугурации в 2020 году был назначен внештатным советником президента Украины.

На досрочных выборах в парламент в 2019-м Федоров стал народным депутатом от пропрезидентской партии "Слуга народа". 29 августа того же года назначен на пост вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации в правительстве Дениса Шмыгаля.

С 2014-го женат на Анастасии Федоровой. Она окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета, до переезда в Киев преподавала английский. Дочь Мария родилась у пары в 2017 году.

Теги: Михаил Федоров, Министерство цифровой трансформации
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Режиссер Владимир Прудкин: Нам не надо думать, как ответить на вопрос: "Чей Крым?" и искать какие-то обходные пути. Слава Украине!
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Олимпиада 2020. Когда начинается, где смотреть, какие шансы у украинских спортсменов
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
Обещание санкций, продление транзита, инвестиции в Украину. Заявление США и Германии по "Северному потоку – 2". Полный текст
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
47-летняя Екатерина Волкова вставила новые зубы и сделала инъекцию ботокса. Фото
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Важно вместе и не дома". Министр Федоров объяснил, почему надо брать с собой ребенка во все путешествия
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
"Платье очень стройнит", "Прямо не узнать". Орбакайте снялась в просвечивающемся наряде и куртке-косухе
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
27 июля: кто родился и умер в этот день, интересные события в истории
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Ротару в молодости", "Подумал, что Ефросинина". Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
"Зачем на травке тапки?", "Я тоже любил спать под пальмой". В сети комментируют свежее фото Волочковой в полотенце
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
Стало известно, какое место в очереди на британский престол заняла дочь герцога и герцогини Сассекских Лилибет
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
27 июля: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Булочка с корицей", "Как можно быть такой идеальной!?" Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо без макияжа
"Булочка с корицей", "Как можно быть такой идеальной!?" Звезда "Великолепного века" Узерли показала лицо без макияжа
"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини
"Ого, какая", "Девочка-девочка". 56-летняя Ассия Ахат засветила фигуру в бикини
"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной
"Ой, как красиво!" Беременная MamaRika снялась обнаженной
"Невероятно красивая женщина", "Анджелина Джоли". Каминская засветила грудь в декольте до пояса
"Невероятно красивая женщина", "Анджелина Джоли". Каминская засветила грудь в декольте до пояса
Молочные коктейли. Лучшие рецепты
Молочные коктейли. Лучшие рецепты
"Ручки, прессик, спинка". Милевский сделал селфи после тренировки
"Ручки, прессик, спинка". Милевский сделал селфи после тренировки
32-летняя Гвоздева заявила о завершении танцевальной карьеры на шоу "Танцы со звездами"
32-летняя Гвоздева заявила о завершении танцевальной карьеры на шоу "Танцы со звездами"
Grosu рассказала, почему редко показывает в сети своего нового возлюбленного
Grosu рассказала, почему редко показывает в сети своего нового возлюбленного
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS