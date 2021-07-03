"Пустой зал ресторана, скрипач и лепестки роз". Министр Федоров рассказал, как сделал предложение супруге

"Ровно семь лет как я сделал предложение, от которого она не смогла отказаться. И уже в сентябре будет семь лет как мы муж и жена. Помню тот жаркий день 2 июля. Помню красивенное кольцо, которое я купил на все первые заработанные деньги в диджитал", – вспоминает Федоров в Instagram.

По словам министра, предложение для его возлюбленной стало неожиданностью.

"Пустой зал ресторана (спасибо знакомому администратору), скрипач (спасибо, тогда еще, slando), фрукты, вино и лепестки роз. Тогда через две недели я написал: "Ровно 12 месяцев прошло после того, как я тебя первый раз поцеловал, две недели, как я сделал тебе предложение выйти за меня замуж, и неделя, как мы подали заявление в ЗАГС. Ты перевернула мой мир! Бизнес и политика теперь стали лишь инструментами, а не целями всей жизни. Ты – главный проект моей жизни, результатом которого будут самые счастливые дети на всей Земле", – отметил он и добавил, что все его слова остались в силе.

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"Семь лет, как я сказала "да" в ответ на самый нервный и невнятный спич Михаила Федорова, а ведь спикер он отменный! Через две недели – восемь лет, как мы вместе (до этого пару месяцев свято верила, что мы дружим). А в сентябре будет седьмая годовщина нашей семьи. Если вернуть время назад, то хотела бы все точно так же – такую же волшебную свадьбу, трогательное предложение и крышесносный переход из дружбы в "мы живем вместе" за неделю", – прокомментировала годовщину Анастасия в своем Instagram.

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