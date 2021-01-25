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25 января, 2021
 
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Жена вице-премьер-министра Украины засветила огромное тату на бедре и назвала свой любимый город

Супруга вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова Анастасия поделилась фотосессией в купальнике.

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Федоровы живут в браке с 2015 года
Федоровы живут в браке с 2015 года
Фото: fedorova.an / Instagram

Жена вице-премьер-министра Украины, министра цифровой трансформации Михаила Федорова 24 января поделилась в Instagram снимками, сделанными на отдыхе в ОАЭ. Она позировала в цельном черном купальнике, демонстрируя массивную татуировку на бедре. Она представляет собой изображение цветов.

"Если не стоит вопрос "отдохнуть ребенка на море", то мы всегда планируем путешествия сами – без путевок. Такого плана отдых выматывает больше, чем работа без выходных, а это точно не наше. Поэтому Дубай мы рассматриваем, как город, чтобы активно провести время вдвоем", – написала она.

Федорова отметила, что Дубай – максимально тусовочный.

"Можно долго гулять ночью среди огней небоскребов (...). В Дубае есть легендарные заведения, красивые и вкусные", – объяснила она.

Жена министра отметила, что в Дубае соблюдается чистота и послушание законам – все носят маски.

Также она рассказала о самом большом торговом центре в мире.

"В нем есть искусственные горы с настоящим снегом, чтобы покататься на лыжах, сноуборде и санях. Есть огромный аквариум с акулами и другими жителями подводного царства, которых ты можешь покормить и даже заняться рядом с ними дайвингом! Есть зоопарк и огромный каток, и просто невероятное количество немыслимых вещей", – написала она.

Также Федорова отметила, что сам факт таких масштабов впечатляет, но остается грустное послевкусие.

"Люди не имеют права так над ними [животными] издеваться", – заявила она.

Жена министра призналась, что в Дубае она еще больше полюбила Нью-Йорк, поскольку для нее идеальны там ритм жизни и визуал.

"И последнее, достаточно ли эти фото тянут на позирование в купальнике?" – спросила она в финале поста.

23 января Федорова обнародовала фото с супругом.

Михаил и Анастасия Федоровы живут в браке с 2015 года. Они оба родом из Запорожья. Жена вице-премьер-министра окончила факультет иностранной филологии Запорожского национального университета.

У пары есть дочь Мария (2017).

Теги: Дубай, ОАЭ, путешествия, купальник, вице-премьер, отдых, фото, татуировка, Михаил Федоров, тату, Анастасия Федорова
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