"Очень вкусно!". Cardi B продемонстрировала цветную обширную татуировку

Американская хип-хоп-певица Cardi B показала тело в цветных татуировках. Фото она разместила на странице в Instagram.

"Как дела в этот прекрасный понедельник?" – написала певица под постом, опубликованным несколько часов назад (в США это еще понедельник).

"Даю тебе блюз", – написала она под другим снимком, на котором запечатлена в зеленом купальнике.

Также Cardi B показала татуировку крупным планом.

"Ладно, ребята! Вот она! Это заняло у меня несколько месяцев, но я наконец-то закончила. Это моя татуировка на спине! Она идет от верха спины до середины бедра", – объяснила исполнительница.

"Очень вкусно!" – отметил пользователь rodrigosamtosfarias.

Cardi B родилась 11 октября 1992 года в Нью-Йорке. В 2018 году она получила "Грэмми" в номинации "Лучший рэп-альбом" за пластинку Invasion of Privacy.