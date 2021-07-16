"Это сигнал, что в Украину можно и нужно заходить". Минцифры и Amazon будут сотрудничать для ускорения развития облачных технологий в Украине

Меморандум предусматривает сотрудничество украинского ведомства и AWS по ряду направлений.

В частности, речь идет о развитии навыков работы с облачными технологиями с целью внедрения программ обучения и сертификации, основанных на облачных решениях.

В рамках программы украинские учебные заведения смогут присоединиться к AWS Academy, предоставляющей студентам, преподавателям и учебным заведениям ресурсы для ускорения обучения облачным технологиям. Программа предусматривает бесплатные сервисы, которые доступны неограниченному количеству студентов и преподавателей.

Также предусматривается поддержка во внедрении стратегии министерства по развитию IT-инфраструктуры и распространению облачных технологий. В частности, за счет развития малого и среднего бизнеса и стартапов, которые используют облачные решения.

Программы, как AWS Activate, предлагают бесплатные инструменты для развития бизнеса, предоставляют ресурсы на использование облачных сервисов AWS, учебные программы и консультации экспертов.

Помимо этого, стороны договорились о сотрудничестве по вопросам модернизации IT-систем.

"Начало сотрудничества Минцифры с Amazon (AWS) – это позитивный сигнал другим крупным международным компаниям и брендам о том, что в Украину можно и нужно заходить. Именно для этого мы цифровизируем страну и создаем благоприятные условия для развития IT, технологических компаний и стартапов. Наша команда делает все для того, чтобы Украина ассоциировалась в мире с цифровым прорывом. Развитие облачных технологий в Украине – приоритет сейчас. Особенно для государственных органов власти. Это позволит снизить риски коррупции на закупках оборудования, существенно уменьшить расходы бюджета и ускорить внедрение инноваций в государстве", – сказал Федоров.