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В Следкоме Беларуси объявили о связи участников протеста с "анархическими движениями Украины"

Паско назвал число уголовных дел, возбужденных по фактам протестов в Минске
Паско назвал число уголовных дел, возбужденных по фактам протестов в Минске
Фото: ctv.by

"Анархисты", которые были арестованы в Беларуси в связи с акциями протеста, связаны с "анархическими движениями" в России и Украине. Об этом начальник управления Следственного комитета Беларуси в Минске Сергей Паско заявил телеканалу СТВ в интервью, которое было опубликовано 12 сентября.

"У нас есть довольно-таки большая группа, которая находится под следствием, все они находятся под стражей, довольно большая группа анархистов так называемых. [...] У них были еще и взаимодействия с анархическими движениями и Российской Федерации, и Украины. Поэтому там по ряду уголовных дел, вот по этому уголовному делу, у нас под стражей содержатся и не граждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению", – сказал он.

Представитель Следкома Беларуси утверждает, что "эта группа анархистов развивалась и строила свою деятельность" задолго до президентской избирательной кампании, после которой начались акции протеста.

Паско утверждает, что "они свою деятельность оттачивали еще в Брестской области, на аккумуляторном заводе".

"Немецкая волна" в мае рассказывала о происходящих в Брестской области Беларуси протестах против строительства аккумуляторного завода.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявлял, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

По данным Паско, только в Минске по факту массовых мероприятий с июля 2020 года возбуждено более 1600 уголовных дел, документы по более чем 400 фигурантах уже направлено в суды.

Теги: Россия, Украина, Беларусь, протесты, следствие, анархисты, акции протеста
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