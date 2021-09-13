В Следкоме Беларуси объявили о связи участников протеста с "анархическими движениями Украины"

"У нас есть довольно-таки большая группа, которая находится под следствием, все они находятся под стражей, довольно большая группа анархистов так называемых. [...] У них были еще и взаимодействия с анархическими движениями и Российской Федерации, и Украины. Поэтому там по ряду уголовных дел, вот по этому уголовному делу, у нас под стражей содержатся и не граждане Республики Беларусь, которые тоже примыкают к этому движению", – сказал он.

Представитель Следкома Беларуси утверждает, что "эта группа анархистов развивалась и строила свою деятельность" задолго до президентской избирательной кампании, после которой начались акции протеста.

Паско утверждает, что "они свою деятельность оттачивали еще в Брестской области, на аккумуляторном заводе".

"Немецкая волна" в мае рассказывала о происходящих в Брестской области Беларуси протестах против строительства аккумуляторного завода.