"Террористы" требовали $1 млн и заявления о признании ООС "гражданской войной". СБУ провела антитеррористические учения на Закарпатье

"По легенде тренировок, группа "террористов" захватила вертолет в аэропорту, забаррикадировалась в нем и захватила заложников. Злоумышленники выдвинули ряд требований экономического и политического характера. В частности, "террористы" требовали бронированный "инкассаторский" автомобиль с $1 млн наличными и шесть бронежилетов. Также они настаивали на официальном заявлении главы Закарпатской ОГА о признании операции Объединенных сил "гражданской войной", – рассказали в СБУ.

В результате спецоперации правоохранители обезвредили "террористов" и освободили "заложников".

Как подчеркнули в спецслужбе, тренировки проводились в условиях, максимально приближенных к реальным. Участие в них приняли подразделения СБУ, Национальной гвардии, Вооруженных сил, Национальной полиции, Госпогранслужбы, Госспецсвязи, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

По оценкам координационной группы, участники тренировок успешно отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по предотвращению диверсионных и террористических угроз.

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