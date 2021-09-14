Во время учений у границ с Беларусью СБУ нашла реальный тайник с боеприпасами

Тайник нашли в селе на границе с Беларусью Фото: ssu.gov.ua

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ – во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

В тайнике были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно – пластид), два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).