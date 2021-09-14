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ПРОИСШЕСТВИЯ

Во время учений у границ с Беларусью СБУ нашла реальный тайник с боеприпасами

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Тайник нашли в селе на границе с Беларусью
Тайник нашли в селе на границе с Беларусью
Фото: ssu.gov.ua

Во время антитеррористических учений в Ровенской области Служба безопасности Украины нашла схрон с военными средствами поражения и взрывчаткой. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 14 сентября.

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ – во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", – говорится в сообщении.

В тайнике были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно –  пластид), два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения). 

Контекст:

13 сентября СБУ сообщала, что провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь. По легенде тренировок группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Ровенская область, граница, боеприпасы, учения
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