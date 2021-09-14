Во время учений у границ с Беларусью СБУ нашла реальный тайник с боеприпасами

"Арсенал был спрятан в лесополосе вблизи поселка Бутово, который граничит с Республикой Беларусь. Его удалось обнаружить в ходе одной из фаз учений СБУ – во время отработки пограничной полосы государственной границы Украины", – говорится в сообщении.
В тайнике были обнаружены две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, восемь ручных гранат РГД-5 с запалами к ним, пять килограммов взрывчатого вещества (предварительно – пластид), два магазина к АК-74, 170 патронов калибра 5,45 и 7,62.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса (ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).
13 сентября СБУ сообщала, что провела антитеррористические учения вблизи границы с Республикой Беларусь. По легенде тренировок группа условных диверсантов планировала осуществить "подрывы" на Ровенской атомной электростанции.