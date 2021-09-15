Взрыв автомобиля в Днепре расследует Служба безопасности Украины

Расследование проводится по статье о теракте Скриншот: Поліція Дніпропетровщини / YouTube

"СБУ открыла уголовное производство по факту взрыва в Днепре. [...] По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что их следователи устанавливают обстоятельства взрыва и причастных к нему лиц.