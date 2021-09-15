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Взрыв автомобиля в Днепре расследует Служба безопасности Украины

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Расследование проводится по статье о теракте
Расследование проводится по статье о теракте
Скриншот: Поліція Дніпропетровщини / YouTube

Расследованием взрыва автомобиля в Днепре, в результате которого 15 сентября погибли два человека, занимается Служба безопасности Украины. Об этом ведомство проинформировало в Facebook.

"СБУ открыла уголовное производство по факту взрыва в Днепре. [...] По факту происшествия внесены сведения в ЕРДР (Единый реестр досудебных расследований. – "ГОРДОН") по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что их следователи устанавливают обстоятельства взрыва и причастных к нему лиц.

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/3099661656930485

Контекст:

Автомобиль взорвался на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре около 9.00. По данным портала "Днепр Оперативный", это могло быть заказное убийство.

В результате взрыва погибла начальник отдела связей со СМИ и работы с общественностью управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области Дарья Гречищева, а также ветеран АТО, член совета общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.

Теги: СБУ, взрыв, Днепр, расследование, уголовное производство, автомобиль, Служба безопасности Украины
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