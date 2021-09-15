Взрыв автомобиля в Днепре расследуется как террористический акт – полиция

В машине были мужчина и женщина Фото: dp.npu.gov.ua

"Установлено, что в автомобиле находились мужчина и женщина. Сейчас по данному факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт)", – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что личности погибших удалось установить по документам, которые были на месте происшествия.

Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре около 9.00. По данным портала "Днепр Оперативный", это могло быть заказное убийство, так как один из погибших якобы был членом общественной организации "Украинский легион".