В США взорвался жилой дом, есть пострадавшие

Причина взрыва пока неизвестна, но спасатели утверждают, что незадолго до этого к ним поступил звонок от местного жителя по поводу сильного запаха газа.

В результате взрыва четыре человека получили легкие травмы.

Капитан пожарной охраны Джейсон Дэниелс сказал, что в результате взрыва два человека пропали без вести и, возможно, находились в одной из трех полностью разрушенных квартир. Спасатели не смогли проникнуть в эти квартиры из-за нестабильности всей конструкции.

Жителей частично обрушившегося здания и несколько других находившихся поблизости эвакуировали.