В Подмосковье произошел взрыв в жилой многоэтажке, есть погибшие

"Вследствие произошедшего хлопка бытового газа произошло обрушение перекрытий с первого по третий этаж многоэтажного дома, а также частичное разрушение здания с третьего по пятый этаж. В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух погибших, 17 человек пострадали, шесть человек, двое из которых дети, с травмами различной степени тяжести были госпитализированы", – говорится в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса РФ.

Правительство Московской области сообщило, что в поврежденном доме зарегистрировано более 170 человек.

Остается неизвестной судьба трех взрослых и одного ребенка, пишет ТАСС.

Агентство выяснило, что один из погибших – руководитель программы водолазной подготовки Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Вторая жертва – женщина.

По данным МЧС РФ, дом построен в 2003 году.