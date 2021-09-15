В Днепре взорвался автомобиль, есть погибшие

Правоохранители получили сообщение о происшествии 15 сентября около 9.00.

Взрыв произошел на проспекте Богдана Хмельницкого. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, взрывотехники, эксперты криминалистической лаборатории.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Взрыв произошел недалеко от городской больницы №16. В близлежащем доме у жителей первого этажа выбило окна, написал местный портал "Днепр Оперативный".

Источники издания сказали, это могло быть заказное убийство. Предположительно, один из погибших был членом общественной организации "Украинский легион".