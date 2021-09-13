В Херсонской области мужчина забаррикадировался в доме и угрожает его взорвать, полиция объявила спецоперацию

Около 4.22 в полицию позвонила женщина и сказала, что ее муж угрожает взорвать дом. По информации полицейских, мужчина проживает с женой и четырьмя детьми.

"Во время семейной ссоры подозреваемый взял предмет, похожий на гранату, и начал угрожать родным. После чего женщина и дети вышли из дома и вызвали полицию. Сейчас угрозы их жизни и здоровью нет", – отметили полицейские.

Мужчина закрылся на втором этаже дома и отказывается выходить. Правоохранители оцепили территорию возле дома и отвели людей на безопасное расстояние.

На месте происшествия работают руководство полиции области, следственно-оперативная группа, взрывотехники и бойцы роты полиции особого назначения.

С мужчиной ведут переговоры. В случае отказа прекратить правонарушение к нему планируют применить меры, предусмотренные законом, заключили в полиции.