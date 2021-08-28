В центре Кропивницкого нашли схрон с боевыми средствами поражения – с реактивными противотанковыми гранатами и ящиком патронов

"Проверяется информация относительно возможного использования обнаруженного арсенала для совершения диверсий или терактов на территории региона", – отмечено в сообщении.

Схрон с оружием и боеприпасами был оснащен в частном доме, на одной из центральных улиц города.

"Установлено, что тайник оборудовал в собственном домовладении представитель местных криминальных кругов. Злоумышленник ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений", – заявили в СБУ.

Во время обыска правоохранители обнаружили две реактивные противотанковые гранаты РПГ-26, артиллерийский снаряд, более 1 тыс. боевых патронов калибра 5,45 мм к автомату Калашникова. Все это отправили на экспертизу.

Задержанному собираются сообщить о подозрении.