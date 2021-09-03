"Для диверсии на мирной территории Украины". СБУ обнаружила в Луганской области схрон боевиков со взрывчаткой

По информации спецслужбы, тайник оборудовали члены диверсионно-разведывательной группы, действовавшей в Луганской области в 2014 году.
"Во время подрыва моста в селе Евсуг в 2014 году двое боевиков погибли. Третий продолжает вести подрывную деятельность против Украины в составе так называемой спецслужбы боевиков "МГБ ЛНР". Набор средств поражения, найденных в тайнике, предназначался для изготовления самодельного взрывного устройства и совершения диверсионного акта на мирной территории Украины", – говорится в сообщении.
Всего правоохранители изъяли из тайника 4 кг тротила, 14 гранат, пять гранатометных выстрелов ВОГ-25, три запала, два электродетонатора, почти 400 патронов различного калибра.
Отмечается, что ранее в селе Парневое в Луганской области сотрудники СБУ обнаружили еще один схрон боевиков, где хранились две гранаты Ф-1, противотанковая граната ПГ-7, 0,2 кг пороха, три сигнальные мины СМ-320, почти 400 патронов.
Сотрудники СБУ обезвредили взрывчатку и боеприпасу вместе со взрывотехниками управления ГСЧС в Луганской области.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным ООН, с 14 апреля 2014-го по 30 июня 2021 года в результате конфликта на Донбассе погибло 3901 гражданское лицо, около 4200 украинских военных и примерно 5800 боевиков.
С начала 2021 года до середины августа только в Луганской области обнаружили более 40 тайников с оружием, в которых было более 200 кг взрывчатки, сообщали в СБУ. Арсеналы со взрывчаткой – как предполагает спецслужба, для диверсий боевиков – регулярно находят и в остальных регионах: Одесской, Запорожской, Харьковской и других областях и городах, включая Киев.