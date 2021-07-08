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Госпогранслужба Украины отчиталась о задержании за полгода 37 террористов

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По данным ГПСУ, по их материалам открыто 37 уголовных производств
По данным ГПСУ, по их материалам открыто 37 уголовных производств
Фото: dpsu.gov.ua

Сотрудники Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) за полгода задержали 37 человек, которые фигурируют в делах о террористической деятельности, связанной с Россией. Об этом 8 июля ведомство проинформировало на своем сайте.

"В течение прошедшего полугодия оперативники... добились существенных результатов в противодействии преступлениям против государства... Правоохранители задержали 37 человек, причастных к деятельности российско-террористических войск. В настоящее время 12 лицам объявлено о подозрении, в отношении 14 лиц уже приняты обвинительные решения судов, в отношении других лиц продолжаются судебные разбирательства", – говорится в сообщении.

В ГПСУ рассказали, что, по их информации, за полгода на контролируемой территории Донецкой и Луганской областей было обнаружено восемь тайников с боеприпасами и средствами поражения.

"В этих укромных местах в целом было более 5 тыс. патронов, 55 гранат, шесть минометных мин, 12 взрывных устройств, три единицы огнестрельного оружия и 12 кг тротила", – отметили в ведомстве.

По материалам Госпогранслужбы Служба безопасности Украины и Национальная полиция открывали уголовные производства по статьям 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), 258-3 (создание террористической группы или террористической организации), 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований), 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Всего за указанный период было открыто, по данным ГПСУ, 37 уголовных производств.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: оружие, Луганская область, Донецкая область, Госпогранслужба, террористы, ГПСУ, тайник, тротил, задержание, Национальная полиция, подозрение, Служба безопасности Украины
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