Гражданин Латвии пытался вывезти из Украины товары военного назначения в багажнике автомобиля – ГПСУ

В багажнике автомобиля Volkswagen, за рулем которого был гражданин Литвы, пограничники нашли более 600 предметов. В их числе ударно-спусковые механизмы к самозарядному карабину Симонова, рукоятки к штык-ножам, сумки для гранат и шлемы.

Гражданин Латвии сказал, что увлекается исторической реконструкцией и приобрел эти товары в Украине.

Пограничники сообщили в Нацполицию Украины о признаках преступления по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Иностранец покинул пункт пропуска в сопровождении полицейских, рассказали в ГПСУ.

Санкция указанной статьи предполагает лишение свободы сроком до семи лет.