Тышкевич считает, что миграционный кризис в Литве – "неприятный сюрприз", организованный Лукашенко

"По состоянию на сегодня для граждан из части государств упростили механизм получения виз, существенно ослабили контроль в приграничной зоне и есть демонстративное поведение белорусских пограничников – они якобы не успевают отреагировать на срабатывание автоматической системы сигнализации о нарушении границы. [...] В результате, как только началось политическое противостояние, Лукашенко решил сделать неприятный сюрприз соседнему государству", – сказал аналитик.

Он подчеркнул, что миграционный кризис в Литве – "это результат нарочито демонстративного бездействия белорусской стороны".

"Раньше с точки зрения предотвращения миграционных потоков было несколько барьеров – выдача виз на посещение Беларуси, режим так называемой приграничной зоны (иностранцы могли находиться в 30-километровой зоне только по спецпропускам), и третье – непосредственно контроль", – объяснил Тышкевич.