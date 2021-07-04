"Там жестокие, бешеные законы, они не для вас". Лукашенко призвал белорусскую интеллигенцию не вмешиваться в политику

Лукашенко: Если вы думаете, что мы завтра сломаем страну, она будет, к примеру, в составе Польши и вы будете там великими и узнаваемыми, то заблуждаетесь Фото: president.gov.by

Он посоветовал творческой интеллигенции заниматься свойственными им делами и не вмешиваться в политику.

"Поверьте, вы будете здесь лучшими, а не там, в политике. Там жестокие, бешеные законы, они не для вас. Вряд ли у вас найдется хоть один человек, который выдержит это. А окунувшись туда, вы уже не сможете оттуда вылезти. Поэтому берегите себя", – заявил Лукашенко.

Он добавил, что артистам надо "творить там, где у вас лучше это получится".

"Если вы думаете, что мы завтра сломаем страну, она будет, к примеру, в составе Польши и вы будете там великими и узнаваемыми, то заблуждаетесь. Поговорите с теми, кто поехал туда и вернулся", – заявил нелегитимный президент.