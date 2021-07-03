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ПОЛИТИКА

Четыре единицы за пять месяцев. В Госпогранслужбе прокомментировали заявление Лукашенко об "огромном количестве" оружия из Украины

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В Госпогранслужбе назвали заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины беспочвенными
В Госпогранслужбе назвали заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины беспочвенными
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

В первом полугодии украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, из них – ни единого огнестрельного. Об этом 3 июля сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины (ГПСУ).

В частности, военнослужащие ГПСУ пресекли попытки незаконного перемещения через границу 12 единиц охотничьего оружия, 13 – холодного и по одному – газового и пневматического.

За аналогичный период 2020 года на украинско-белорусской границе задержали на шесть единиц оружия больше, отметили в Госпогранслужбе.

По данным ведомства, показатели Госпогранкомитета Беларуси еще ниже.

"Согласно данным, предоставленным белорусской стороной, за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. А при обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной", – подчеркнули в ГПСУ.

В Госпогранслужбе назвали заявления белорусских политиков о потоках контрабанды оружия из Украины беспочвенными.

"Наоборот, с августа прошлого года украинские пограничники на границе с Беларусью несут службу в усиленном режиме, что способствовало уменьшению противоправной деятельности на этом участке", – резюмировали в ГПСУ.

Контекст:

Александр Лукашенко, который называет себя президентом Беларуси, заявил 2 июля, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает "огромное количество оружия".

В Госпогранслужбе Украины заявили, что не получали от Беларуси официальных уведомлений, которые подтверждали бы закрытие границы с Украиной. В МИД Украины подчеркнули, что от перекрытия границы "пострадал бы прежде всего белорусский народ".

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси "полной чушью".

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с "центрами в Киеве и Варшаве". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины "везли тоннами оружие" для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об "оружии из Украины" четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

Теги: Украина, Беларусь, оружие, граница, Госпогранслужба, пограничники, ГПСУ, обвинение
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