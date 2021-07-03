В ГПСУ сообщили, что на границе с Беларусью нет никаких признаков перекрытия

За прошлые сутки из Беларуси в Украину въехало почти 2 тыс. человек, а в обратном направлении – более 1700 человек.

"Эти показатели выше, чем среднесуточные за прошлый месяц, что, вероятно, связано с выходными. Сегодня также наблюдается довольно ритмичное движение через пункты пропуска на этом участке. В пропускных операциях никаких признаков, свидетельствующих о перекрытии границы, как это сообщали СМИ со ссылкой на [считающего себя президентом Беларуси] Александра Лукашенко, не наблюдается", – говорится в сообщении.

Также вечером 2 июля оперативные дежурные Житомирского и Черниговского пограничных отрядов получили информацию от дежурных смежных органов охраны границы Республики Беларусь, что они с 20.00 2 июля перешли на усиленную охрану границы.

"Стоит отметить, что такое усиление – это обычная практика во время празднования различных знаменательных дат, а сегодня в Беларуси отмечают День республики", – добавили в ГПСУ.