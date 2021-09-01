В Калуше взорвалась граната в квартире пятиэтажки, есть погибший

"Вчера в 20.15 в полицию поступило сообщение от мужчины о том, что в квартире он обнаружил своего сына с телесными повреждениями. На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники и криминалисты", – рассказали полицейские.

Жильцы дома около 16.00 услышали звук, похожий на взрыв, но не поняли, где именно он случился. Полицейские обнаружили в квартире 51-летнего мужчину, который скончался от травм, предположительно, полученных в результате взрыва гранаты, отметили в полиции.

Криминалисты изъяли остатки взрывного устройства, их направят на экспертизу. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство с дополнительной квалификацией – несчастный случай) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.