В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой на территории комбината

По данным издания, мужчина пришел на проходную горного комбината с двумя гранатами и потребовал пропустить его на территорию.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили мужчину во дворе. Он сидел на одной гранате, а другую держал в руке.

Инспекторы долгое время вели с ним переговоры, однако безуспешно. В определенный момент мужчина отпустил гранаты и они взорвалась в нескольких метрах от пострадавшего.

Мужчина выжил, но взрывом ему оторвало ногу. Сейчас ему оказывают помощь медики. Местный журналист Олег Ермолинский в Telegram сообщил, что мужчина является ветераном АТО/ООС. При обыске полицейские нашли у него еще две боевые гранаты РГД-5 с запалами к ним.

Также он опубликовал видео момента взрыва.