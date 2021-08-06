Защита ветерана АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине, намерена обжаловать его арест

Адвокат назвал решение неожиданным и заявил, что защита надеялась на круглосуточный домашний арест.

"Надеялись на возможность его лечения в соответствующих учреждениях, на реабилитацию, на психологическую поддержку и помощь. К сожалению, на непонятных нам основаниях суд принял решение о содержании под стражей до 27 сентября. У нас есть пять дней на подачу апелляционной жалобы, и этим правом мы обязательно воспользуемся", – заявил защитник.

Контекст:

Экс-боец батальона "Айдар" с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму".

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников). Прохничу назначили психиатрическую экспертизу. 5 августа ему сообщили о подозрении.

Суд 6 августа арестовал Прохнича до 27 сентября.