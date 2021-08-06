Суд арестовал ветерана АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. Прохнич арестован до 27 сентября.

Подозреваемого просили отпустить на поруки министр по делам ветеранов Юлия Лапутина и политик Сергей Мельничук, первый командир добровольческого батальона "Айдар", но судья не удовлетворил ходатайство.

Контекст:

Экс-боец батальона "Айдар" с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму".

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников). Прохничу назначили психиатрическую экспертизу. 5 августа ему сообщили о подозрении.