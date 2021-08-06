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ПОЛИТИКА

Лапутина хочет взять на поруки ветерана АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине

Прохнич вошел в здание Кабмина с гранатой в руках 4 августа. Он сожалеет об этом поступке, сообщили адвокаты
Прохнич вошел в здание Кабмина с гранатой в руках 4 августа. Он сожалеет об этом поступке, сообщили адвокаты
Фото: mvs.gov.ua

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, а также украинский политик Сергей Мельничук, первый командир добровольческого батальона "Айдар", хотят взять на поруки Владимира Прохнича – ветерана войны на Донбассе, угрожавшего взорвать гранату в Кабинете Министров Украины.

Об этом адвокат Прохнича 6 августа заявил на заседании по избранию меры пресечения мужчине, сообщило Общественное

После этого объявления суд ушел на перерыв. 

Также в ходе заседания знакомая Прохнича, психолог Людмила Минюк рассказала, что ветеран получил тяжелые ранения во время службы в АТО, был контужен и страдает от головных болей. Кроме того, по ее данным, у него опухоль мозга и серьезное заболевание крови. 

"27 июля 2014 года погиб мой младший сын Станислав Минюк, который тоже был сапером. Тогда погибла вся их группа. И поэтому саперы мне были очень близкие люди. Я горжусь тем, что я служила с такими людьми, потому что это очень умеренные, ответственные люди. Эти люди не могут быть агрессивными. Я Владимира Прохнича знаю более семи лет. И я была в шоке от того, что я увидела. Я не могла понять, что могло человека, доброго, который поддерживает, который водит в школу детей наших собратьев погибших, который меня всегда поддерживал, человек очень искренней души... Я подумала, что это какая-то постановка. Я не могла понять, что привело к этому", – сказала она. 

Женщина уточнила, что ветеран не проходил системную реабилитацию после войны.

Адвокаты Прохнича подтвердили, что у него есть опухоль, но им пока неизвестно, это образование доброкачественное или нет. 

Сам подозреваемый не выступал на заседании, но адвокаты зачитали его заявление. 

"Я искренне сожалею по поводу содеянного. Признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести кому-либо вред", – говорится в обращении. 

Обвинение просит арестовать Прохнича, защита – отпустить на поруки.

Контекст:

Экс-боец батальона "Айдар" с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму". 

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников). Прохничу назначили психиатрическую экспертизу. 5 августа ему сообщили о подозрении.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Донбасс, Сергей Мельничук, реабилитация, АТО, участник АТО, уголовное производство, суд, Юлия Лапутина, Владимир Прохнич
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