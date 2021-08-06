Лапутина хочет взять на поруки ветерана АТО, который угрожал взорвать гранату в Кабмине

Прохнич вошел в здание Кабмина с гранатой в руках 4 августа. Он сожалеет об этом поступке, сообщили адвокаты Фото: mvs.gov.ua

Об этом адвокат Прохнича 6 августа заявил на заседании по избранию меры пресечения мужчине, сообщило Общественное.

После этого объявления суд ушел на перерыв.

Также в ходе заседания знакомая Прохнича, психолог Людмила Минюк рассказала, что ветеран получил тяжелые ранения во время службы в АТО, был контужен и страдает от головных болей. Кроме того, по ее данным, у него опухоль мозга и серьезное заболевание крови.

"27 июля 2014 года погиб мой младший сын Станислав Минюк, который тоже был сапером. Тогда погибла вся их группа. И поэтому саперы мне были очень близкие люди. Я горжусь тем, что я служила с такими людьми, потому что это очень умеренные, ответственные люди. Эти люди не могут быть агрессивными. Я Владимира Прохнича знаю более семи лет. И я была в шоке от того, что я увидела. Я не могла понять, что могло человека, доброго, который поддерживает, который водит в школу детей наших собратьев погибших, который меня всегда поддерживал, человек очень искренней души... Я подумала, что это какая-то постановка. Я не могла понять, что привело к этому", – сказала она.

Женщина уточнила, что ветеран не проходил системную реабилитацию после войны.

Адвокаты Прохнича подтвердили, что у него есть опухоль, но им пока неизвестно, это образование доброкачественное или нет.

Сам подозреваемый не выступал на заседании, но адвокаты зачитали его заявление.

"Я искренне сожалею по поводу содеянного. Признаю, что поступил неправильно и нарушил закон. Прошу прощения у тех, кого обидел или напугал своими необдуманными, импульсивными действиями. Я не хотел никого обидеть или нанести кому-либо вред", – говорится в обращении.

Обвинение просит арестовать Прохнича, защита – отпустить на поруки.