Правоохранители просят арестовать без права на залог ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине – адвокат

Он опубликовал в соцсети фото соответствующего ходатайства.
"Владимиру Прохничу просят арест без залога. Санкция должна состояться 6 августа, время дополнительно сообщу", – написал Беспалый.
В Киевской городской прокуратуре в четверг заявили, что Прохничу сообщено о подозрении. Действия ветерана АТО квалифицировали по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.
Санкция первой и второй статей предполагает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, а третьей – лишение свободы от трех до семи лет.
Мужчина с гранатой зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что угрожал взорвать Кабмин участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму". СМИ писали, что это боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич.
Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.
Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям УК Украины – ст. 341, ч .1 ст. 263, ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников). Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.