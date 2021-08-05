Правоохранители просят арестовать без права на залог ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине – адвокат

Правоохранители просят задержанному Прохничу (на фото) арест без залога, сообщил его адвокат Беспалый Фото: EPA

Он опубликовал в соцсети фото соответствующего ходатайства.

"Владимиру Прохничу просят арест без залога. Санкция должна состояться 6 августа, время дополнительно сообщу", – написал Беспалый.

В Киевской городской прокуратуре в четверг заявили, что Прохничу сообщено о подозрении. Действия ветерана АТО квалифицировали по ст. 341 (захват государственных зданий), ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины.

Санкция первой и второй статей предполагает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет, а третьей – лишение свободы от трех до семи лет.