Мужчине, угрожавшему взорвать гранату в Кабмине, сообщили о подозрении

Мужчина с гранатой зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко сообщил, что угрожал взорвать Кабмин участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму". СМИ писали, что это боец батальона "Айдар" Владимир Прохнич.

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.

Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341, ч .1 ст. 263, ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников). Мужчине назначили психиатрическую экспертизу.