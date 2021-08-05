"Человек со стержнем", "просто крышу сорвало". Экс-комбат "Айдара" рассказал о бойце, угрожавшем взорвать Кабмин

Мельничук рассказал, что вместе с задержанным бойцом ранее принимал участие в боях на Донбассе. У Прохнича были боевые ранения и контузии, на его глазах гибли друзья.
"Могу говорить, что это человек со стержнем, и если он пошел на такие меры, было от чего его "переклинить"... Сапером он был от бога, человек заслуженный. Не был он тем активистом, который ходил по разным мероприятиям. Занимался бизнесом еще с одним АТОшником, который умер, была у него автомастерская и мойка. Были сложности со здоровьем, некоторые долги после смерти напарника", – рассказал он.
По мнению экс-комбата, государство не заботится о ветеранах.
"Есть часть активистов, которые пытаются пригреться возле коррупционных схем, которые фактически на себя забирают потоки финансирования, что должны доходить до тех, кто действительно воевал, был в окопах. А "карманные" активисты все это перехватывают, и на реабилитацию и все остальное ничего не доходит. Это последствия ситуации, когда у людей все накипело, и уже переходит за край. Видно, что человек в состоянии аффекта, у него просто крышу сорвало, если по-простому говорить", – заявил Мельничук.
Экс-боец батальона "Айдар" с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, "который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму".
Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.
Полиция открыла уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины – ст. 341 (захват государственных зданий), ч .1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием), ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 147 (захват заложников). Прохничу назначили психиатрическую экспертизу. 5 августа ему сообщили о подозрении.