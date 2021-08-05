"Человек со стержнем", "просто крышу сорвало". Экс-комбат "Айдара" рассказал о бойце, угрожавшем взорвать Кабмин

Мельничук: Это последствия ситуации, когда у людей все накипело, и уже переходит за край Фото: Александр Сенько / Facebook

Мельничук рассказал, что вместе с задержанным бойцом ранее принимал участие в боях на Донбассе. У Прохнича были боевые ранения и контузии, на его глазах гибли друзья.

"Могу говорить, что это человек со стержнем, и если он пошел на такие меры, было от чего его "переклинить"... Сапером он был от бога, человек заслуженный. Не был он тем активистом, который ходил по разным мероприятиям. Занимался бизнесом еще с одним АТОшником, который умер, была у него автомастерская и мойка. Были сложности со здоровьем, некоторые долги после смерти напарника", – рассказал он.

По мнению экс-комбата, государство не заботится о ветеранах.

"Есть часть активистов, которые пытаются пригреться возле коррупционных схем, которые фактически на себя забирают потоки финансирования, что должны доходить до тех, кто действительно воевал, был в окопах. А "карманные" активисты все это перехватывают, и на реабилитацию и все остальное ничего не доходит. Это последствия ситуации, когда у людей все накипело, и уже переходит за край. Видно, что человек в состоянии аффекта, у него просто крышу сорвало, если по-простому говорить", – заявил Мельничук.