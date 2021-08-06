В Николаеве во двор частного дома бросили гранату – полиция

"В результате взрыва повреждены автомобиль, оконное стекло дома и часть крыши. Сама домовладелица и жильцы дома не пострадали. С места происшествия сотрудники взрывотехнической службы и следственно-оперативной группы изъяли обломки, предварительно от [гранаты] РГД-5, которые направят на экспертизу", – говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.