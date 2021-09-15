Взрыв автомобиля в Днепре. Погибли сотрудница управления ГСЧС в Днепропетровской области и ветеран АТО

"Дарья была одним из лучших сотрудников ГСЧС, а возглавляемый ею отдел – одним из самых передовых, наиболее профессиональных и мощных среди всех региональных пресс-служб ГСЧС", – говорится в сообщении.

Гречищева была волонтером Красного Креста, добавили в ведомстве.

Собеседник "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сказал, что из-за взрыва погиб и ветеран АТО Алексей Кавлак. Он был членом совета общественной организации "Украинский легион", добавил "Обозреватель".

"Мужчина с позывным Змей был старшим инструктором "Легиона", командиром взвода Киевской Святошинской роты, инструктором 44-го учебного центра тактической медицины. Алексей вместе с другими "легионерами" приехал в Днепр еще на День города, который отмечался 11 сентября. Они участвовали в нескольких мероприятиях. В частности, были инструкторами на уличных мастер-классах по реанимации, оказанию помощи при ДТП, контролю кровотечений, эвакуации пострадавших", – написало издание.