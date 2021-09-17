"Сварили суп, чай, а потом огонь взорвался". Стали известны подробности о взрыве в Карпатах

В результате взрыва пострадали пять человек Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook

Об этом один из выживших туристов, психолог и активист Орест Малыш написал в Facebook.

"Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и двое детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше разжигали его до нас. Сварили есть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через полтора часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось, мы не знаем", – написал он.

Погибло двое мужчин, еще пять человек – четыре женщины и один мужчина – пострадали. Дети были далеко от взрыва, они целы, уточнил мужчина.

По словам Малыша, в наиболее тяжелом состоянии сейчас его жена Марина. Женщину прооперировали. Операция, по словам мужчины, длилась шесть часов.

Сейчас стоит вопрос о ее выживании, уточнил мужчина, ссылаясь на слова врача.

Человек, близко знакомый с Малышом и группой туристов рассказал "ВВС News Україна", что Малыш и его жена часто ходили в горы.

"Сварили суп, поели, сварили чай, выпили, а потом огонь взорвался. Он взорвался в тот момент, когда трое парней искали дрова, а девушки сидели у костра", – рассказал собеседник журналистов об инциденте.

Спасатели получили сообщение об инциденте в 21.20, но смогли добраться к туристам лишь к полуночи. Ночью они эвакуировали всех раненных.

"Наши спасатели не совсем были готовы к такому. Да, они действовали искренне, слаженно, классно, но работа могла бы быть более эффективной. Наши Карпаты стремительно развиваются, инфраструктура не стоит на месте, медицина движется вперед. А места для экстренной посадки вертолета нет. И нет людей, которые в первую очередь должны взять на себя серьезную ответственность за это", – возмутился знакомый Малыша. Он говорит, что очевидцы не уверены, что наличие вертолета могло бы спасти погибших, но уверены, что это обстоятельство облегчило бы положение травмированных.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объяснили, что ночью вертолет не полетел бы.

"Нигде в мире, ни в одной стране не осуществляются ночные перелеты. Да, мы подали заявку на необходимость вертолета и она была обработана. И вертолет должен был прилететь к нам из Ужгорода. Но только утром", - сказала "ВВС News Україна" пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.