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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Сварили суп, чай, а потом огонь взорвался". Стали известны подробности о взрыве в Карпатах

В результате взрыва пострадали пять человек
В результате взрыва пострадали пять человек
Фото: Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області / Facebook

В составе группы, которая пострадала от взрыва в Карпатах 15 сентября, было 10 взрослых и двое детей, что именно взорвалось, туристам неизвестно.

Об этом один из выживших туристов, психолог и активист Орест Малыш написал в Facebook. 

"Мы были в горах с друзьями. Нас было 10 взрослых и двое детей наших. Разожгли огонь на горе на месте, где раньше разжигали его до нас. Сварили есть и сидели грелись у огня. Детей уложили спать. Где-то через полтора часа решил дров собрать и пошел за ними. В этот момент произошел взрыв на месте очага. Что именно взорвалось, мы не знаем", – написал он. 

Погибло двое мужчин, еще пять человек – четыре женщины и один мужчина – пострадали. Дети были далеко от взрыва, они целы, уточнил мужчина. 

https://www.facebook.com/malysh.orest/posts/1663441317177668

По словам Малыша, в наиболее тяжелом состоянии сейчас его жена Марина. Женщину прооперировали. Операция, по словам мужчины, длилась шесть часов. 

https://www.facebook.com/malysh.orest/posts/1663636620491471

Сейчас стоит вопрос о ее выживании, уточнил мужчина, ссылаясь на слова врача. 

https://www.facebook.com/malysh.orest/posts/1663838223804644

Человек, близко знакомый с Малышом и группой туристов рассказал "ВВС News Україна", что Малыш и его жена часто ходили в горы. 

"Сварили суп, поели, сварили чай, выпили, а потом огонь взорвался. Он взорвался в тот момент, когда трое парней искали дрова, а девушки сидели у костра", – рассказал собеседник журналистов об инциденте. 

Спасатели получили сообщение об инциденте в 21.20, но смогли добраться к туристам лишь к полуночи. Ночью они эвакуировали всех раненных.  

"Наши спасатели не совсем были готовы к такому. Да, они действовали искренне, слаженно, классно, но работа могла бы быть более эффективной. Наши Карпаты стремительно развиваются, инфраструктура не стоит на месте, медицина движется вперед. А места для экстренной посадки вертолета нет. И нет людей, которые в первую очередь должны взять на себя серьезную ответственность за это", – возмутился знакомый Малыша. Он говорит, что очевидцы не уверены, что наличие вертолета могло бы спасти погибших, но уверены, что это обстоятельство облегчило бы положение травмированных. 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям объяснили, что ночью вертолет не полетел бы. 

"Нигде в мире, ни в одной стране не осуществляются ночные перелеты. Да, мы подали заявку на необходимость вертолета и она была обработана. И вертолет должен был прилететь к нам из Ужгорода. Но только утром", - сказала "ВВС News Україна" пресс-секретарь управления ГСЧС в Ивано-Франковской области Кристина Перцович.

Контекст:

Полиция считает возможной причиной взрыва снаряд времен Первой мировой войны. По факту происшествия открыто уголовное производство. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, ГСЧС, Карпаты, вертолет, туристы, спасатели, дети, женщины, горы, взрывы, уголовное производство, погибшие, операция, травмы
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