Предварительная причина взрыва, из-за которого погибли туристы в Карпатах, – снаряд времен Первой мировой

На территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада, выяснили в полиции Фото: zk.npu.gov.ua

Как сообщали в ГСЧС, вечером 15 сентября вблизи села Вороненко в Карпатах группа туристов разожгла костер, после чего раздался взрыв. Два человека погибли, несколько получили травмы.

"Известно, что на указанной территории, где отдыхали туристы, проходила Линия Арпада. На месте происшествия обнаружили выбоину, возникшую в результате взрыва, и обломки металла с коррозией, похожие на обломки снаряда времен Первой мировой войны", – сообщили в полиции.

По данным правоохранителей, пятеро туристов попали в больницу с травмами различной степени тяжести и контузиями. Дети, бывшие в группе, не пострадали.

По факту гибели людей в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"По делу будут назначены экспертные исследования, в результате которых полицейские выяснят все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении.

Четверо пострадавших находятся в Ивано-Франковской областной клинической больнице, все они – женщины, сообщил "Укринформу" заместитель главного врача больницы Андрей Яворский.

По его словам, все пострадавшие – в шоковом состоянии, у всех – взрывные травмы. У одной – травмы по всему телу.

"Одна женщина – в более тяжелом состоянии, она сейчас в операционной. Там есть тяжелая травма верхней конечности. Нервный пучок поврежден, а сосудистый – функционирует. Накладываем стабилизационные аппараты. Будем надеяться, что удастся спасти руку", – рассказал Яворский.

По его словам, состояние только одной пострадавшей медики оценивают как легкое, но ее оставляют в больнице для дальнейшего обследования.