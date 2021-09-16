Вероятной версией взрыва в Днепре стало прикрепленное к машине взрывное устройство – СМИ

"По данным следствия, в автомобиле было установлено самодельное взрывное устройство", – сказал собеседник агентства.
Он добавил, что, по одной из версий, взрывное устройство могло быть прикреплено к днищу автомобиля и сработало, когда водитель сел в машину.
Утром 15 сентября на проспекте Богдана Хмельницкого в Днепре взорвался автомобиль.
Погибли два человека – начальница отдела связей со СМИ и работы с общественностью областного управления ГСЧС, волонтер "Красного креста" Дарья Гречищева, а также инструктор по тактической медицине, основатель проекта Aid Brothers, член совета общественной организации "Украинский легион" Алексей Кавлак.
Расследование ведет СБУ, она квалифицировала взрыв как террористический акт.