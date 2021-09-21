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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе ранили украинского военного

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Один украинский военный 20 сентября пострадал на Донбассе
Один украинский военный 20 сентября пострадал на Донбассе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Боевики на Донбассе 21 сентября пять раз нарушили режим тишины, из них один раз – с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали огонь возле Новомихайловки, Новозвановки, Катериновки, Новоалександровки, Широкино.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья военного – удовлетворительное.

В течение текущих суток, 21 сентября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков – в районе населенного пункта Каменка.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/4100969486693177/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: раненые, Широкино, обстрелы, Катериновка, война в Украине, Новомихайловка, Новозвановка, Новоалександровка, война на Донбассе, ООС
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