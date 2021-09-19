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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Боевики на Донбассе 18 сентября шесть раз нарушили режим тишины – штаб ООС

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Потерь среди украинских военнослужащих 18 сентября не было
Потерь среди украинских военнослужащих 18 сентября не было
Фото: EPA

За прошедшие сутки, 18 сентября, боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщил пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Боевики открывали огонь вблизи Новоселовки Второй, Нью-Йорка, Широкино, Пивденного и Катериновки Донецкой области. В Луганской области украинские военные зафиксировали пролет беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения. 

На обстрелы противника украинские защитники открывали огонь.

По состоянию на 7.00 19 сентября на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия Майорск.

Потерь среди украинских военнослужащих нет.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1778915275649898/

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, боевики, Широкино, беспилотники, Майорск, Новоселовка, обстрелы, Катериновка, война в Украине, военнослужащий, война на Донбассе, Пивденное
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