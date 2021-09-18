Генассамблея ООН рассмотрит вопрос о временно оккупированных территориях Украины. РФ пыталась заблокировать его внесение в повестку

РФ пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины, отметил Кислица (на экране) Фото: Постійне представництво України при ООН / Perm Mission of Ukraine to the UN / Facebook

"Мы приветствуем сегодняшнее решение Генассамблеи ООН о внесении пункта о временно оккупированных территориях Украины в повестку дня 76-й сессии. С нетерпением ожидаем предметного обсуждения способов привлечения России к ответственности за нарушение территориальной целостности Украины и Устава ООН", – говорится в сообщении.

We welcome today’s #UNGA decision to include an item on the temporarily occupied territories of Ukraine to the agenda of its 76th session. Looking forward to a focused discussion on ways of bringing Russia to account for violations of Ukraine’s territorial integrity & UN Charter. pic.twitter.com/prRPTaM463 — MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) September 17, 2021

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица говорил на заседании Генассамблеи 17 сентября, что РФ пыталась заблокировать в ООН вопрос оккупированных территорий Украины.

В пятницу пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров сообщал, что президент Владимир Зеленский 20 сентября отправится в США, где примет участие в Генассамблее ООН. Он отмечал, что Зеленский "выступит с речью и будет иметь ряд двусторонних встреч с лидерами других государств".

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.