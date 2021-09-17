ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский снова едет в США, он примет участие в работе Генассамблеи ООН – Никифоров

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский был в США с рабочим визитом в начале месяца
Зеленский был в США с рабочим визитом в начале месяца
Фото: president.gov.ua

18 сентября начнется официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США, сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров на брифинге в Киеве сегодня, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"В понедельник начнется визит президента Украины в США, Владимир Зеленский примет участие в [работе] Генассамблеи ООН, выступит там с речью, а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", – сказал Никифоров.

Еще 12 сентября Никифоров говорил, что Зеленский не определился, отправится ли он лично на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

Контекст:

В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.

Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил 9 сентября, что возможность визита Зеленского в США для участия в сессии Генассамблеи ООН прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления и не исключено, что президент ею воспользуется.

В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.

Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: США, Владимир Зеленский, Генеральная Ассамблея ООН, визит, встреча, Сергей Никифоров
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
"Какие роскошные ягодки, мадам", "Я балдею". Мейхер снялась в платье с прозрачным декольте
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
17 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  Британская группа Bring Me the Horizon презентовала снятый в Киеве клип. Его герои говорят на украинском языке. Видео
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
  "Не занимает много времени, но получается действительно вкусно". Блогер рассказала, как приготовить картофельные гнезда с грибами
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
"Совсем худенькая стала", "Видны кости". Певица МакSим показала фигуру после почти 40-дневной комы
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
67-летнего экс-участника группы Modern Talking Дитера Болена прооперировали
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
  "Ни один парень не стоит твоих слез, детка". Дуэт TamerlanAlena презентовал клип на песню о неразделенной любви. Видео
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
Могилевская засветила грудь на открытии именной звезды в Киеве. Фото
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Такая нежная", "Обожаю". Звезда "Великолепного века" Узерли оголила плечо и показа фигуру в мини-платье
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
"Ничего такого в этом не вижу". 39-летняя Клочкова рассказала, что происходит в ее личной жизни
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
Жена Павлика впервые показала лицо их трехмесячного сына
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  Солистка группы Kazka Зарицкая рассекретила отношения с бойфрендом
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
  "Что я, Мадонна какая-нибудь?" Меладзе прокомментировал свои гонорары за корпоративы
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Пушкин, мля", "Брат, ты красивый!" В сети обсуждают необычное селфи-видео Арсена Авакова
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
"Как он туда поместился?", "Вы хоть его достали?" Горбунов показал сидящего в вазе старшего сына
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Мне все равно, кто что подумает". Звезда фильма "Пульс" снялась в откровенной фотосессии, полностью раздевшись перед камерой
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"Божественны". Мейхер похвасталась женственными формами, раздевшись в поле до белья
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
"А эта заразка не перестает соблазнять". Звезда "Женского квартала" Сопонару похвасталась фигурой в купальнике с вырезом на груди
  Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
Валерий Меладзе рассказал, что подарил жене за рождение дочери
  Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
Сливовый пирог с крошкой. Простой рецепт из доступных продуктов
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Я с предателями даже не буду общаться". Дмитрий Коляденко поссорился со своими сотрудниками
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Ее личный водитель отвез меня в мужскую клинику, я все сдал". Коляденко рассказал о медобследовании, которое прошел по просьбе Билык
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
"Спасибо, любимый". Юлия Тимошенко с мужем отметила перламутровую свадьбу. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS