Зеленский снова едет в США, он примет участие в работе Генассамблеи ООН – Никифоров

"В понедельник начнется визит президента Украины в США, Владимир Зеленский примет участие в [работе] Генассамблеи ООН, выступит там с речью, а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", – сказал Никифоров.
Еще 12 сентября Никифоров говорил, что Зеленский не определился, отправится ли он лично на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
В 2019 году Зеленский выступал на сессии Генассамблеи ООН лично, а в 2020 году – в формате онлайн.
Сессия Генассамблеи ООН в 2021 году открылась 14 сентября, говорится на сайте Генассамблеи. Общие дебаты ГА ООН пройдут с 21-го по 27 сентября.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорил 9 сентября, что возможность визита Зеленского в США для участия в сессии Генассамблеи ООН прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления и не исключено, что президент ею воспользуется.
В начале месяца Зеленский был в США с рабочим визитом, он встречался с президентом США Джо Байденом 1 сентября.
Байден и Зеленский сначала сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.
После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Там он встречался с генеральным директором компании Apple Тимом Куком, выступил с речью в Стэнфордском университете.