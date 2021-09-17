Зеленский снова едет в США, он примет участие в работе Генассамблеи ООН – Никифоров

Зеленский был в США с рабочим визитом в начале месяца Фото: president.gov.ua

"В понедельник начнется визит президента Украины в США, Владимир Зеленский примет участие в [работе] Генассамблеи ООН, выступит там с речью, а также проведет ряд двусторонних встреч с лидерами других государств, с представителями международных организаций, в частности с генеральным секретарем ООН, с представителями бизнеса, инвесторами и украинской общиной в США", – сказал Никифоров.

Еще 12 сентября Никифоров говорил, что Зеленский не определился, отправится ли он лично на сессию Генеральной Ассамблеи ООН.