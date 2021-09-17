"Пусть не обидится Фелпс, но ты – точно лучше". Зеленский присвоил паралимпийцу Крипаку звание Героя Украины

"За выдающиеся спортивные достижения на XVI летних Паралимпийских играх в Токио (Япония), проявленную самоотверженность и волю к победе, утверждение международного авторитета Украины постановляю: присвоить звание Герой Украины с вручением ордена государства Крипаку Максиму Сергеевичу, пятикратному чемпиону, серебряному и бронзовому призеру по плаванию", – отмечено в указе.

Сегодня Зеленский встретился с паралимпийцами. Во время обращения к ним он назвал каждого из спорсменов героем, сообщило "Интерфакс-Украина".

"Вы рекордсмены. Вы супермены. У вас нет никаких изъянов. У вас есть суперспособности. Вы показали, что если украинцы начинают что-то 24 августа (Паралимпиада в Токио началась 24 августа, в День независимости Украины – "ГОРДОН"), то это обязательно будет большим успехом", – сказал президент.

Он подчеркнул, что на Паралимпиаде "засияла звезда Крипака", который стал лучшим спортсменом Игр в Токио и побил рекорд, который держался 11 лет.

"В одном интервью Максим сказал, что для него пример для подражания – пример великого спортсмена Майкла Фелпса. Ты сказал, что хочешь быть лучше его. Ты уже точно не хуже, а для нас – лучше. И пусть не обидится на нас Фелпс, но ты точно лучше", – заявил Зеленский.