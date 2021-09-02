Украинский пловец Крипак завоевал четвертую золотую медаль на Паралимпиаде 2020

Украинец стал четырехкратным чемпионом Паралимпиады, победив в заплыве на 100 м на спине (класс S10).

Крипак преодолел дистанцию за 57.19, установив новый мировой рекорд.

Второе место в этом заплыве занял итальянец Стефано Раймонди (59.36), третье – Флорент Мараис из Франции (1.01.30).

28 августа Крипак победил на дистанции 100 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд. 31 августа украинец стал чемпионом на дистанции 100 м баттерфляем – также с мировым рекордом. А 1 сентября победил на дистанции 400 м вольным стилем.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на четвертом месте с 81 медалью, из которых 20 золотых, 37 серебряных и 24 бронзовых. Лидируют Китай (157 наград), Великобритания (93) и сборная Паралимпийского комитета РФ (93).