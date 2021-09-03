Украинский пловец Крипак завоевал свое пятое золото на Паралимпиаде 2020

Всего у Крипака на этих Играх десять медалей Фото: EPA

Крипак соревновался на дистанции 200 м комплексным плаванием (класс SM10). Украинец преодолел дистанцию за 2.05.68 минуты.

Вторым пришел спортсмен из Италии Стефано Раймонди (2.07.68 минуты), третьим – Бас Таккен из Нидерландов (2.11.39 минуты).

Для Крипака это уже пятое золото на этой Паралимпиаде. 28 августа он победил на дистанции 100 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд. 31 августа украинец стал чемпионом на дистанции 100 м баттерфляем – также с мировым рекордом. 1 сентября он победил на дистанции 400 м вольным стилем, а 2-го – в заплыве на 100 м на спине.

Всего у украинца семь медалей нынешних Игр – еще одно серебро и одна бронза. Он самый титулованный спортсмен этих соревнований и самый успешный украинский паралимпиец.

В целом Крипак выиграл уже 15 медалей на Паралимпиадах, десять из них – золотые. Он пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы.

Скриншот: olympics.com