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Украинский пловец Крипак завоевал свое пятое золото на Паралимпиаде 2020

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Всего у Крипака на этих Играх десять медалей
Всего у Крипака на этих Играх десять медалей
Фото: EPA

Украинский пловец Максим Крипак 3 сентября в Токио выиграл уже пятую для себя на этих Паралимпийских играх золотую медаль. Об этом свидетельствуют данные сайта Паралимпиады.

Крипак соревновался на дистанции 200 м комплексным плаванием (класс SM10). Украинец преодолел дистанцию за 2.05.68 минуты.

Вторым пришел спортсмен из Италии Стефано Раймонди (2.07.68 минуты), третьим – Бас Таккен из Нидерландов (2.11.39 минуты).

Для Крипака это уже пятое золото на этой Паралимпиаде. 28 августа он победил на дистанции 100 метров вольным стилем, установив новый мировой рекорд. 31 августа украинец стал чемпионом на дистанции 100 м баттерфляем – также с мировым рекордом. 1 сентября он победил на дистанции 400 м вольным стилем, а 2-го – в заплыве на 100 м на спине.

Всего у украинца семь медалей нынешних Игр – еще одно серебро и одна бронза. Он самый титулованный спортсмен этих соревнований и самый успешный украинский паралимпиец.

В целом Крипак выиграл уже 15 медалей на Паралимпиадах, десять из них – золотые. Он пятикратный чемпион мира и десятикратный чемпион Европы.

Скриншот: olympics.com
Скриншот: olympics.com

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на пятом месте с 90 медалями, из которых 22 золотых, 43 серебряных и 25 бронзовых. Лидируют Китай (171 наград), Великобритания (104), сборная Паралимпийского комитета РФ (101) и США (82).

Теги: Украина, плавание, Паралимпийские игры, Паралимпиада, Токио, Максим Крипак, Паралимпиада 2020
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