Украинка Ботурчук завоевала второе серебро на Паралимпиаде в Токио

Украинка показала второй результат на дистанции 100 метров в классе Т12 – 12.03.

Золото в этом забеге завоевала кубинка Омара Дуранд Элиас (11.49), третье место заняла представительница Китая Янфен Лианг (12.51).

31 августа Ботурчук завоевала серебро на дистанции 400 м. В том забеге победу также праздновала Дуранд Элиас.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украина в медальном зачете находится на четвертом месте с 84 медалями, из которых 20 золотых, 39 серебряных и 25 бронзовых. По количеству золотых наград украинцы на пятом месте.