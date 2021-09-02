Украинские спортсмены завоевали еще три медали на Паралимпиаде в Токио

Украинские паралимпийцы завоевали в Токио уже 82 медали Фото: paralympic.org.ua

Елизавета Мерешко заняла второе место в заплыве на 400 метров вольным стилем (класс S6). Она преодолела дистанцию за 5.12.61.

Также серебряную медаль завоевал Антон Кол, который в заплыве на 50 метров на спине (класс S1) показал второй результат – 1.13.78.

Помимо этого, еще одно серебро Украине принесли Виктор Дидух и Максим Николенко. В соревнованиях по настольному теннису (класс S8) они в финале уступили китайскому дуэту.