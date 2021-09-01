Украина завоевала 17-ю золотую медаль на Паралимпиаде 2020

Спортсменка из Украины толкнула ядро на 7,61 метра, установив новый мировой рекорд.

Серебро завоевала Роза Козаковская из Польши, которая установила личный рекорд (7,37 метра). Третье место заняла представительница Олимпийского комитета России Евгения Галактионова (6,8 метра).

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады. У украинцев 75 медалей: 17 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.