Украинские пловцы завоевали еще три медали на Паралимпиаде 2020

Бережная на дистанции 100 метров брассом в классе SB11 заняла третье место. Ее результат – 1.27.02.

Федина, преодолев 100 метров брассом в классе SB12 за 1.05.62, завоевал серебро.

Матло в той же дисциплине в своем заплыве показала третий результат (1.20.31) и стала бронзовой призеркой.

Контекст:

Летние Паралимпийские игры 2020 года стартовали в Токио 24 августа, завершатся они 5 сентября. Игры проходят без зрителей из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

В Паралимпиаде участвуют 4403 спортсмена из 162 делегаций, они соревнуются в 22 видах спорта, сообщили организаторы. От Украины в соревнованиях принимают участие 143 спортсмена.

Украинская сборная занимает четвертое место в медальном зачете Паралимпиады. У украинцев 74 медали: 16 золотых, 35 серебряных и 23 бронзовые.