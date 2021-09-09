Кулеба назвал три задачи Украины в комиссии стратегического партнерства с США

Кулеба: У нас есть четкое ощущение после визита, что США готовы идти вперед в отношениях с нашей страной Фото: EPA

Он отметил, что МИД Украины 8 сентября провел заседание украинской части комиссии. На ней начали подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания комиссии и текста новой хартии стратегического партнерства Украина – США, а также поставили задачи перед коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии.

Кулеба напомнил, что хартия о стратегическом партнерстве между странами была подписана в 2008 году, с тех пор мир и вызовы изменились и нужен новый документ. Решение о его подготовке – "четкий сигнал о наличии политической воли у Вашингтона и Киева двигать наши отношения вперед", считает министр.

"У нас есть четкое ощущение после визита, что США готовы идти вперед в отношениях с нашей страной", – подчеркнул Кулеба.

На заседании украинской части комиссии были поставлены три задачи:

Подготовить реформу самой комиссии, чтобы сделать ее структуру более действенной и эффективной. Внести на рассмотрение американской стороны украинский проект новой хартии стратегического партнерства. Подготовить к рассмотрению на заседании комиссии план трансформации Украины, который президент Владимир Зеленский представил в США.

По словам Кулебы, план трансформации – это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, а комиссия стратегического партнерства – "инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации".

Он также отметил, что возможность визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН сейчас прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления и не исключено, что президент ею воспользуется.