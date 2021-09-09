Кулеба назвал три задачи Украины в комиссии стратегического партнерства с США

Он отметил, что МИД Украины 8 сентября провел заседание украинской части комиссии. На ней начали подготовку предложений в повестку дня предстоящего заседания комиссии и текста новой хартии стратегического партнерства Украина – США, а также поставили задачи перед коллегами из других министерств и ведомств, которые входят в состав комиссии.
Кулеба напомнил, что хартия о стратегическом партнерстве между странами была подписана в 2008 году, с тех пор мир и вызовы изменились и нужен новый документ. Решение о его подготовке – "четкий сигнал о наличии политической воли у Вашингтона и Киева двигать наши отношения вперед", считает министр.
"У нас есть четкое ощущение после визита, что США готовы идти вперед в отношениях с нашей страной", – подчеркнул Кулеба.
На заседании украинской части комиссии были поставлены три задачи:
По словам Кулебы, план трансформации – это набор конкретных инвестиционных проектов в Украине, а комиссия стратегического партнерства – "инструмент, который позволит рассмотреть эти проекты для поиска финансирования и американских бизнес-партнеров для их реализации".
Он также отметил, что возможность визита Зеленского в США для участия в Генассамблее ООН сейчас прорабатывается, но окончательное решение еще не принято – формат участия в ассамблее предусматривает возможность онлайн-выступления и не исключено, что президент ею воспользуется.
В декабре 2008 года была подписана хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США.
В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.
В 2009 году Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Состоялось несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.
По итогам визита президента Украины в США в сентябре 2021 года страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства и обеспечить ресурсами "для преодоления вызовов XX века".
Заседание комиссии состоится этой осенью в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами, "чтобы отметить повышенный статус партнерства".